Мнение: Изнасилования у Рубенса, выпуск №6: «Гипподамия»

Кто преступник? Кто жертва? В чем виноват тамада? Почему деревенские родственники — хуже кентавров?

Рубенс. "Похищение Гипподамии", 1636-7. Прадо



(Продолжаю переносить в старый добрый жж посты, написанные для яндекс-дзена (см. по тэгу "переезд старых постов").

Полотно Рубенса «Похищение Гипподамии» — эффектная картина со всеми фирменными фишками автора. Взгляните, как круто она сделана: действие как будто взрывается по горизонтали слева направо. И, как и в других полотнах Рубенса на ту же самую тему древнегреческого пикаперства, перешедшего в чересчур навязчивую стадию (список предыд. выпусков см. внизу), автор противопоставляет мягкое женское тело — смуглому и мускулистому мужскому, отчего картина наполняется энергией по-европейски буйствующего инь-янь.

Картина в Прадо



КТО ЗДЕСЬ НАРИСОВАН?

Невеста (она же жертва похищения): просто какая-то местная баба, ничего о ней не известно (даже точно как звали отца). Только её имя «Гипподамия» и то, что царь лапифов Пирифой решил жениться на ней законным браком. А Пирифой, между прочим, на ком попало бы не женился — самомнение у него было огого: например, овдовев, он попытался похитить из Аида богиню Персефону. Так что эта Гипподамия сто процентов была красотка.

(Обратите внимание, с каким тонким антропологическим чутьем, пронзая взором сквозь века, Рубенс пишет её златовласой эллинкой, а не смуглой тощей гречанкой, как вроде бы того требуют этнографические справочники. Нет-нет, это не потому, что ему тупо нравились блондинки, что вы, что вы).

Преступники: группа кентавров гнедой масти в правом углу. Гости со стороны жениха, которые чересчур много выпили.

Наиболее активно выступал кентавр Евритион, сводный брат жениха (у них был общий папа по имени Иксион, прочитавшие мою книгу помнят, как его колесовали после акта не скажу чего с натуральной тучей).

Обратите внимание, кентавр на заднем плане тоже пытается похитить какую-то женщину, уже совсем безымянную.



Другие участники драки: тоже гости со стороны жениха, но более ответственные и привычные к крепким алкогольным напиткам. Представители племени лапифов, царем которого был жених. Девушку пытается выхватить, судя по всему, шафер — афинский царь Тезей, который случайно заглянул на огонек к другу, а тут такая веселуха.

Женщина, упавшая на пол (рядом с табуреткой). Предположительно, мать невесты, тоже пытается её удержать. Не удивляйтесь, глядя на её бицуху: у Рубенса все старушки такие боевые, он верил в старость ЗОЖ.

А также прочие гости, которые поспешно сбегают из банкетного зала, пока им тоже не прилетело.

ПОЧЕМУ ЕЁ ПОХИЩАЮТ?

Всему виною алкоголь, разумеется. У племени лапифов, которые устраивали свадьбу, к алкоголю была уже высокая резистентность, поскольку Дионис людей с вином пару поколений назад познакомил, и они к нему привыкли. А вот дикие горцы, кентавры, до которых цивилизация добиралась медленней, оказались также шокированы знакомством с бухлом, как и североамериканские индейцы. И перевозб…. впали в излишнюю экзальтацию, скажем так.

Когда прекрасную новобрачную Гипподамию вывели к гостям, лидер кентавров Евритион (сводный брат жениха) как накинется на нее! Как захочет ее умчать в укромный уголок! Дурной пример заразителен: тем же сразу начали заниматься и прочие кентавры, причем применительно не только к дамам, но и к юным мальчикам (по старинному древнегреческому обычаю).

Пьеро ди Козимо. Фрагмент картины "Битва лапифов с кентаврами", 1500-1515



Но Тесей и гости-люди надавали им по шапке. Никого из слабого пола кентавры затискать как следует не успели: им это сложно чисто технически, так, с наскоку (проблема стыковки). А зачинщику, Евритиону, отрезали нос и уши. И выгнали: но убивать не стали — родич жениха ведь.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Когда все проспались, оба соседних народа решили, что их смертельно оскорбили. Началась достаточно долгая война. Лапифы победили кентавров и изгнали их из своего райончика (сразу стало спокойней жить). Кентавры расселились по всей остальной Греции (прочим грекам сразу стало беспокойней).

Скульптуры с изображением кентавромахии украшали все главные древнегреческие храмы: они иллюстрировали борьбу дикости, отсутствия воспитания (в лице кентавров) — с культурой и цивилизацией (в лице людей)



Гипподамия родила мальчика и померла. Овдовевший Пирифой решил украсть из Аида царицу мертвых Персефону, но не вышло, так и застрял на том свете, мучается.

Интересней всего сложилась судьба кентавра Евритиона, безухого и безносого. Он начал бродить по Греции, встретил симпатичную человеческую девицу по имени Деянира (не замужняя). Посватался к ней. Вряд ли б чего получилось: зачем ей такой "красавчик"? Но шансов у Деяниры ответить на предложение и не было: ошивавшийся рядом женишок по имени Геракл пристрелил этого кентавра нафиг. Великий герой не знал, что у погибшего был брат. Звали этого другого кентавра, сына Иксиона и Нефелы Нессом…. (дальше можете погуглить).

Пьеро ди Козимо. Фрагмент картины "Битва лапифов с кентаврами", 1500-1515



МОРАЛЬ: если вы знаете за собой проблемы с алкоголем, то на свадьбы обязательно приходите +1. Ваша вторая половина, скорей всего, тоже знает за вами эти проблемы, и есть шансы, что успеет остановить вас, прежде чем вам отрубят уши и нос.

Список предыдущих выпусков:

№1: Дочери Левкиппа

№2: Борей и Орифия

№3: Ганимед

№4: Сабинянки

№5: Персефона

Источник: Шакко

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