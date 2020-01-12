Путин и Меркель обсуждали «Северный поток – 2», войну в Украине, ситуацию в Ливии и Сирии

11 января в Москве президент РФ Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом проинформировал сайт Кремля.

«Обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже», – сказано в сообщении.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров лидеры стран отметили, что обсуждали также вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2». Стенограмму мероприятия опубликовал сайт Кремля.

«Мы также говорили о проекте «Северный поток», конечно же. Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимирован. Нам необходимо довести его до конца. И отрадно то, что была достигнута очень хорошая договоренность на следующие пять лет в области транзита газа через Украину», – сказала Меркель.

Она назвала «Северный поток – 2» «очень важным проектом».

«В первую очередь это экономический проект, о котором здесь идет речь, и поэтому мы считаем, это правильный проект. Участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать этот проект. Думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции», – считает канцлер.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова достроить газопровод «без привлечения иностранных партнеров, вопрос в сроках».

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2», швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 11 января в Москве президент РФ Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом проинформировал сайт Кремля. «Обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договоренностей, достигнутых […]