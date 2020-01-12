Заменят ли Ольгу Скабееву на Тину Канделаки?

Закрытие программ в жанре гаданий на кофейной гуще.

Последние годы с интересом наблюдаю за парадоксом: ящик никто не смотрит, нормальным людям теперь положено жить в Сети. Но как только случаются телевизионные новости, в первую очередь сетевой народ принимается живо их перетирать.

В Рождество Христово общественность более всего обеспокоило исчезновение Ольги Скабеевой. Вполне вменяемые граждане мучились вопросом: а правда ли, что Путин велел заменить ее на более симпатичную (это вроде бы даже как цитата) Тину Канделаки? Пока Тина занималась самым несвойственным ей делом, то есть молчала, грянула следующая сенсация. Уже с понедельника чета Скабеевых-Поповых меняется местами с Малаховым. Мол, у четы рейтинги плохи, а у Малахова чудо как хороши.

То есть теперь честь предварять программу «Вести» в 20.00 будет отдана не суровым защитникам державы, а трепетному Малахову, покровителю бородатых женщин и жертв ДНК.

Стоит ли говорить, что Скабеева незамедлительно нарисовалась на экране, утверждая одним своим грозным видом прежний миропорядок.

В подтексте интереса к телевизионным новостям есть один важный нюанс. Поскольку страна управляется из телевизора (даже Лужков узнал о своей отставке именно оттуда), то любые перемены эфирной сетки трактуются неравнодушными гражданами как начало более глобальных перемен. Казалось бы, какое кому дело до закрытия (об этом уже сообщено официально представителями ВГТРК) передач «Утренняя почта», «Сам себе режиссер», «Смехопанорама»?

Тут следовало бы удивляться тому, что они, оказывается, до сих пор живы.

«Утренняя почта» блистала еще во времена юного Юрия Николаева. «Сам себе режиссер» с Алексеем Лысенковым продержался 28 лет. Как минимум вторая половина этого срока выпала на эпоху, когда каждый желающий становился сам себе режиссером. «Смехопанорама» Евгения Петросяна давно не выдерживает конкуренции с его же бурной личной жизнью. Публичный раздел несметного имущества с Еленой Степаненко и бесконечные рассказы о своем бескорыстии Татьяны Брухановой, его нынешней то ли пассии, то ли жены (над этой загадкой уже давно бьется Малахов) дают рейтинги, которые и не снились всем отставникам вместе взятым.

Наивно думать, что нынешнее ТВ можно подправить с помощью косметических ухищрений. Мудрый Первый канал сразу приостановил волну новогодних слухов о закрытии программ грозным окриком: не дождетесь! Это единственная правда, которую транслирует ТВ своим подданным — не дождетесь! Сначала меняется страна, а потом зеркало, в которое она смотрится.

Лично я поверю в робкие перемены только в одном случае: если закроются все без исключения так называемые общественно-политические шоу с дальнейшим трудоустройством сеятелей ненависти.

Шейнин вернется в ВДВ, о котором он часто грезит, а Соловьев вновь приступит к «Соловьиным трелям», которые давно забросил. Он так проникновенно поет «Мурку», что слезы наворачиваются от жалости к жертве режима.

Слава Тарощина

Обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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Последнее: Закрытие программ в жанре гаданий на кофейной гуще. Последние годы с интересом наблюдаю за парадоксом: ящик никто не смотрит, нормальным людям теперь положено жить в Сети. Но как только случаются телевизионные новости, в первую очередь сетевой народ принимается живо их перетирать. В Рождество Христово общественность более всего обеспокоило исчезновение Ольги Скабеевой. Вполне вменяемые граждане мучились […]