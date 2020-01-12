Мнение: 10 секунд

12.01.2020, 1:25, Разное

На иранском ТВ руководитель аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил, что человеческая ошибка, которая привела к гибели украинского "Боинга", связана с действиями расчета ПВО, который ошибочно принял украинский "Боинг" за крылатую ракету на расстоянии в 19 километров.
В условиях отсутствия связи (почему прервалась связь с штабом местного узла ПВО, в КСИР не уточняют — видимо это также будет предметом расследования), командир расчета самостоятельно принимал решение на открытие огня, причем после сообщения о том, что запущена крылатая ракета (пока не ясно, откуда поступила информация о крылатой ракете), от неудачной попытки связаться с штабом до принятия самостоятельного решения на открытие огня прошло 10 секунд.

Командование КСИР берет на себя всю ответственность за произошедшее и готово подчиниться наказанию, которое изберут власти страны. Сам командующий также взял на себя полную ответственность за действия своих подчиненных и заявил, что хотел бы умереть, чтобы не видеть всего этого.
Командующий аэрокосмических сил КСИР во время гибели "Боинга" находился в Западном Иране, занимаясь вопросами ударов по американским базам в Ираке.
Можно ожидать, что поста лишится командующий силами  ПВО Тегерана + к ответственности будет привлечен командир расчета, допустивший роковую ошибку.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: На иранском ТВ руководитель аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил, что человеческая ошибка, которая привела к гибели украинского "Боинга", связана с действиями расчета ПВО, который ошибочно принял украинский "Боинг" за крылатую ракету на расстоянии в 19 километров.В условиях отсутствия связи (почему прервалась связь с штабом местного узла ПВО, в КСИР не уточняют […]

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