Модель выпала из окна квартиры внука Михалкова

СМИ сообщают, что в центре Москвы 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры своего бойфренда – 20-летнего Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова.

По информации РЕН ТВ, Пунтус и Баков пришли к нему домой после вечеринки в баре. Сам Баков был пьян, поэтому из бара их привезли друзья. Баков лег спать, что происходило с Пунтус неизвестно.

Квартира расположена на третьем этаже. Дом находится в центре Москвы.

Модель госпитализирована.

Баков проснулся только тогда, когда приехали полицейские.

При этом мать девушки сообщила, что ее дочь после падения провела на тротуаре всю ночь, пока девушку не увидел утром дворник. На месте происшествия, по словам матери модели, есть признаки того, что девушку пытались спрятать в кустах, чтобы ее никто не смог найти.

Пунтус провели ряд операций.

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