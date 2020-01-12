В Донецкой области в суд передали дело члена теризбиркома, незаконно выдавшего бюллетень на выборах президента

В Торецке в суд направили материалы в отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе одного из местных учебных заведений, которая, будучи членом территориальной избирательной комиссии №52, пыталась сфальсифицировать в 2019 году выборы президента Украины.

Об этом 10 января проинформировали в прокуратуре Донецкой области.

«Направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 158-1, ч. 2 ст. 158-2 УК Украины, то есть за умышленные действия по предоставлению избирательного бюллетеня лицу, которое не имело права его получать, а также сокрытия и повреждения избирательной документации, в отношении», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент произошел во время первого тура президентских выборов, 31 марта. Женщина «позволила другому человеку проголосовать от имени гражданина, который в то время фактически находился за пределами Украины».

«Кроме того, в конце работы избирательной комиссии правонарушительница вынесла из помещения, где проходило голосование, 43 неиспользованные бюллетени и оторвала от них контрольные талоны, собственноручно проставила отметки напротив фамилии одного из кандидатов, после чего положила поврежденные таким образом бюллетени в общую стопку», – рассказали в ведомстве.

31 марта в Украине прошел первый тур очередных президентских выборов, в них приняли участие 39 кандидатов. Во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и пятый президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

В округе №52 победу одержал Порошенко, его результат – 28,63%.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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