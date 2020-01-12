France 24 — в Омане умер султан Кабус бен Саид, правивший страной полвека

В Омане скончался султан Кабус бен Саид, возглавлявший страну 50 лет и способствовавший её выходу на мировую арену, передаёт France 24. Прийдя к власти в результате бескровного переворота, Кабус провёл масштабную модернизацию, развивал инфраструктуру, здравоохранение и образование, а также поддерживал хорошие отношения с соседними странами и участвовал в переговорах в качестве нейтрального посредника.
Он был одновременно главой государства, главой правительства, министром иностранных дел, обороны и финансов. В течение 50 лет Кабус бен Саид безраздельно правил в Омане.
23 июля 1970 года после учёбы в Европе он вернулся в свою страну и с помощью британского спецназа свергнул своего отца, султана Саида бен Теймура. Затем Кабус начал глубокую модернизацию государства, которое являлось самым бедным на Аравийском полуострове. Он поменял название страны, её флаг и валюту, приказал построить дороги, школы и больницы на деньги, полученные от налаженного экспорта нефти. За годы своего правления он стал человеком международного масштаба. Для многих Кабус был нейтральным и уважаемым посредником в регионе, он поддерживает хорошие отношения со многими странами, такими как США, Израиль и главным образом Иран. Благодаря стратегическому положению султаната в Персидском заливе на другой стороне Ормузского пролива Кабус стал важным действующим лицом в обсуждениях иранской ядерной программы.
В стране объявлен трёхдневный траур. В течение 40 дней в честь Кабуса будут приспущены государственные флаги.
Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Пакистане в городе Кветта высокопоставленный сотрудник полиции погиб в время взрыва в мечети 10 января. Об этом сообщила газета The News. Еще 20 человек получили ранения в результате происшествия. Всех пострадавших доставили в больницу. Ответственность за нападение на себя никто не взял. 7 января в Квете произошел еще один взрыв, в результате которого два […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты рассказали о подготовке теста по науке в конкурсе «Лидеры России» / 26 ноября
- Противники обмена экс-беркутовцев собираются под Лукьяновским СИЗО / 28 декабря
- Озвучен телерейтинг новогоднего обращения Путина / 9 января
- Девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь / 1 января
- Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище / 10 декабря
- Tages-Anzeiger — «в лучшем случае кибердержава» — французский политолог лишил Россию звания сверхдержавы / 8 декабря
- Time поместил Зеленского на обложку / 5 декабря
- «Приветствую взаимное освобождение и обмен удерживаемыми лицами». Сайдик призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей / 30 декабря