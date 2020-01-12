Эксперт Polska Times объяснил, кто для Польши «как папа и мама», а кто — главный недруг

Польша сейчас питается с двух тарелок, и это идеальное соотношение, образно заметил польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк. В интервью порталу Polska Times он пояснил, что США и Европа для Польши как папа и мама: папа обеспечивает безопасность, мама кормит. И так может продолжаться ещё долго, если не помешают внешние факторы в лице всё более агрессивной России. Поэтому, по мнению эксперта, в связи с ослаблением лидерских позиции США Польше всё ещё грозит повторение сценария разделов.



Reuters

Россияне ведут войну нового поколения. Путин лжёт на тему Второй мировой войны и хочет вернуться к трактовке Польши как «уродливого детища Версальского договора»*. Необходимо принимать это во внимание, но при этом из-за его слов не следует рвать одежду на себе, уверен польский эксперт по геополитике и основатель Strategy & Future Яцек Бартосяк.

В беседе с порталом Polska Times он объясняет, что историческая политика — это инструмент текущей политики, который позволяет получить преимущество над конкурентами и тем самым добиться некоторых политических уступок. Каждая страна создаёт свою трактовку истории, которую в последствии использует в современной политике. И сейчас это делает Путин, пытаясь подогреть антипольские настроения. Путин назвал Польшу преступником, и не исключено что это утверждение будет принято и поддержано в мире, потому что, к примеру, Израиль, Франция или кто-то ещё может обнаружить, что сказанное Путиным играет им на руку. И не имеет значения, как это было на самом деле, добавляет он.

Эксперт также обращает внимание на то, что хотя западные страны единодушно протестовали против слов Путина, но все они сделали это на низком уровне послов, потому что у каждой страны есть свои интересы и в соответствии с ними она проводит свою политику. Всегда важен только интерес с перспективой на будущее с учётом политики и правильных для этого инструментов, разъяснил он.

«Следует помнить, что Путин всегда считал, что пояс государств между Россией и Центральной Европой никогда не заслуживал независимости. Поэтому он проводит политику изоляции их от остальных. Это также элемент войны нового поколения. Этими методами Путин уже дестабилизировал Грузию, исключив её с пути реформ. Ситуация выглядит похожим образом также в случае Украины и Белоруссии», — объяснил Бартосяк. «В категории «передвижения национальных границ» Путин является самым эффективным политиком со времён Бисмарка. Всегда по одной и той же схеме», — добавил он.

В интервью порталу Polska Times эксперт объясняет эту схему в деталях: во-первых, выбранное место изолируется от окружения, затем Путин начинает создавать вокруг него суматоху разными методами: политическими, дипломатическими, военными, пропагандистскими. Все начинают уставать от этого и в итоге принимают новый статус-кво. Это произошло в случае Крыма, Абхазии или Приднестровья. И главное правило: один кризис за один раз, потому что Кремль избегает накопления событий и следует политике малых шагов. То же самое сейчас происходит в Донбассе, рассказал он.

В беседе польский эксперт также подчеркнул, что поглощение Россией Белорусии не в интересах Китая, потому что она необходима для осуществления его стратегических потоков в Евразии, и именно поэтому Китай не может позволить ей стать частью России. Если вдруг когда-то окажется, что Польша окажется в таком положении, как Минск, то Китай поддержит её аналогичным образом. Польша никогда не выберет Москву по собственной воле, если только она не будет вынуждена сделать это, как это было в годы Польской Народной Республики. Русский цивилизационный проект непривлекателен для поляков. Это вытекает из имперского прошлого, когда Польша сражалась с Россией за влияние в регионе. «В 18 веке мы проиграли это соревнование, и у нас начались проблемы», — с сожалением констатировал он.

Поэтому морская мощь США очень важна для Польши, так же как европейский проект, хотя бы потому, что она находимся в симбиозе с экономикой Германии. Сейчас Польша пытается есть с обеих тарелок, и согласно прогнозам Бартосяка, сможет делать это в течение длительного времени, при условии, что узы трансатлантического мира не развалятся. «США и Европа для нас как папа и мама. Папа обеспечивает безопасность, мама кормит. Сегодня это идеальное соотношение для нас», — объяснил он. При этом эксперт не знает, достигнет ли Польша совершеннолетия и станет независимой. «Но мы также должны помнить одну вещь. Мы находимся в таком месте Европы, что, если мы не сможем достигнуть независимости, нам все ещё грозит повторение сценария разделов или Второй мировой войны. Мы находимся на пересечении главной дороги в Европе», — предупредил он.

20-е годы 21 века начались со лжи Путина и обострения ситуации вокруг Ирана, поэтому возможно новое десятилетие будет существенно отличаться от довольно стабильных 10-х годов. «Мы вступаем в период междуцарствия и держав, борющихся за лидерство между собой. Это является следствием структурных изменений в мировом порядке. Америка уступает, она перестаёт быть мировым лидером», — резюмировал в беседе с порталом Polska Times эксперт по геополитике Яцек Бартосяк.

* Отсылка к цитате Молотова на заседании Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года: «Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и «мощью» своей армии. Однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем — Красной Армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счёт угнетения непольских национальностей».



Называя Польшу «детищем Версальского договора», Молотов подразумевал тот факт, что решение об образовании на бывших российских, германских и австрийских землях Второй Польской республики было принято именно по результатам Версальского мирного договора в 1919 году, который изначально противоречил интересам Советской РФ (прим. ИноТВ).

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