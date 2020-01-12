Участники протестов в Иране призвали к отставке руководства страны

12.01.2020, 0:52, Новости дня

После того, как иранский Корпус стражей исламской революции признался в том, что украинский «Боинг» был по ошибке сбит во время ракетного обстрела, в Тегеране, по данным очевидцев, начались антиправительственные выступления.

Демонстранты собрались у университетов Амир Кабир и Шариф. Люди призывают к отставке руководства страны, сообщает полуофициальное агентство «Фарс», связанное с КСИР.

Персидская служба «Голоса Америки» сообщает, что протесты охватили и другие районы Ирана, включая Исфахан – третий по величине город страны. О протестах также сообщают Reuters и Би-би-си.

После того, как в прессе сообщили о протестах, госсекретарь Майк Помпео написал в своем Твиттере: «Голос иранского народа очевиден. Они сыты по горло ложью режима, коррупцией, несостоятельностью и жестокостью КСИР под властью клептократического режима Хаменеи. Мы поддерживаем иранский народ, который заслуживает лучшего будущего».

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