Армия Хафтара объявила о прекращении огня на западе Ливии

12.01.2020, 0:44, Новости дня

Ливийская национальная армия объявляет о прекращении огня на западе Ливии, сообщил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари.

Аль-Мисмари сообщил, что режим прекращения огня вступает в силу с 00.01 (01.01 мск) 12 января, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Васат».

Армия фельдмаршала Халифы Хафтара намерена сохранять перемирие, если его не нарушит «другая сторона».

«В случае нарушения будет жесткий ответ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.



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Последнее: Ливийская национальная армия объявляет о прекращении огня на западе Ливии, сообщил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари. Аль-Мисмари сообщил, что режим прекращения огня вступает в силу с 00.01 (01.01 мск) 12 января, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Васат». Армия фельдмаршала Халифы Хафтара намерена сохранять перемирие, если его не нарушит «другая сторона». «В случае нарушения будет […]

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