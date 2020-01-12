В Хорватии шесть человек стали жертвами пожара в доме престарелых

11 января в Хорватии в результате пожара погибли шесть пожилых людей, которые проживали в доме престарелых «Зеленый оазис» в населенном пункте Андрашевац, который расположен в 30 км от столицы Загреба. Об этом сообщила газета Večernji list.
Причины возгорания пока неизвестны. В ликвидации огня принимали участие 20 пожарных.
В связи с происшествием место трагедии посетил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который выразил соболезнования родным и близким погибших, министр внутренних дел Давор Божинович и мэр округа Крапина-Загорье Желько Колар.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 11 января в Хорватии в результате пожара погибли шесть пожилых людей, которые проживали в доме престарелых «Зеленый оазис» в населенном пункте Андрашевац, который расположен в 30 км от столицы Загреба. Об этом сообщила газета Večernji list. Причины возгорания пока неизвестны. В ликвидации огня принимали участие 20 пожарных. В связи с происшествием место трагедии посетил премьер-министр […]
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