Зимние штормы в США привели к гибели людей и отключениям света

По меньшей мере девять человек погибли, сотни тысяч остались без электричества и свыше 1000 авиарейсов были отменены в семи штатах в субботу в результате мощного зимнего шторма, который принес с собой снег, ледяные дожди и град на территорию от Техаса до Мичигана.

Шторм, прошедший на север от Техаса через Юго-Восток и регион Великих Озер в направлении штата Мэн, вызвал ураганные порывы ветра, град размером с мяч для гольфа и от 5 до 13 см осадков в виде снега, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

С субботы на воскресенье снегопады ожидаются в Иллинойсе, Мичигане, на севере штата Нью-Йорк и в Новой Англии.

Два человека погибли вечером в пятницу на северо-западе Луизианы в результате шторма, еще один человек погиб в этом же штате в результате падения дерева на его дом. Один человек погиб во время шторма в Далласе, штат Техас. В субботу в техасском городе Лаббок погибли пожарный и полицейский, выехавшие на место автопроисшествия – автомобиль, в котором они находились, разбился из-за обледенения дороги.

Еще трое человек, по данным CNN, погибли на западе штата Алабама.

Около 200 тысяч потребителей остались без электричества в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе и Мичигане.

В международном аэропорту Чикаго были отменены более 1000 рейсов, еще сотни были отложены, сообщает сайт flightaware.com.

В результате торнадо были разрушены или получили повреждения множество домов в Арканзасе и Миссури. Скорость ветра в этих районах достигает 120 км в час.

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