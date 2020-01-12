Посла Британии задержали в Иране

12.01.2020, 0:26, Новости дня

В Тегеране задержали британского посла Роберта Макэра, сообщают информационные агентства.

Британский посол был задержан на митинге. Как сообщил источник Tasnim, дипломат занимался «организацией, подстрекательством» и руководил «некоторыми радикальными действиями».

Макэра задержали «на несколько часов», передает РИА «Новости».

У университета имени Амира Кабира в Тегеране собрались сотни студентов, которые хотели почтить погибших при крушении украинского самолета. Акция переросла в митинг, на котором потребовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Участники митинга разорвали портрет иранского генерала Касема Сулеймани.

Митинг был разогнан полициией.

Напомним, в ответ на убийство Сулеймани Иран нанес удары по базам США в Ираке. Иран также признал, что по ошибке сбил украинский Boeing 737-800.



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Последнее: В Тегеране задержали британского посла Роберта Макэра, сообщают информационные агентства. Британский посол был задержан на митинге. Как сообщил источник Tasnim, дипломат занимался «организацией, подстрекательством» и руководил «некоторыми радикальными действиями». Макэра задержали «на несколько часов», передает РИА «Новости». У университета имени Амира Кабира в Тегеране собрались сотни студентов, которые хотели почтить погибших при крушении украинского самолета. […]

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