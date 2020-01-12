ФСБ пыталось завербовать экс-правоохранителя, учителя и сотрудника госпредприятия, которое входит в концерн «Укроборонпром» – СБУ

ФСБ пыталась завербовать трех жителей Сумской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Российскую спецслужбу заинтересовал учитель, бывший правоохранители и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав концерна «Укроборонпром». Правоохранители установили, что во всех случаях украинцев пытались склонить к шпионской деятельности во время их пребывания на территории России, для чего использовались шантаж, угрозы и обещания денежных вознаграждений.

По версии СБУ, с помощью украинцев ФСБ хотела получить актуальные разведданные о размещении подразделений Службы безопасности и военных частей Вооруженных сил Украины. Также россиян интересовала информация о заводе, которые изготовляет продукцию для оборонной сферы.

Все трое украинцев добровольно сообщили в СБУ о давлении со стороны ФСБ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: ФСБ пыталась завербовать трех жителей Сумской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Российскую спецслужбу заинтересовал учитель, бывший правоохранители и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав концерна «Укроборонпром». Правоохранители установили, что во всех случаях украинцев пытались склонить к шпионской деятельности во время их пребывания на территории России, для чего использовались шантаж, угрозы […]