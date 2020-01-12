Режим прекращения огня вступил в силу в Идлибе

12.01.2020, 0:05, Новости дня

В сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января действует режим прекращения огня, сообщают информационные агентства.

Войска Сирии подготовили три гуманитарных коридора, которыми могут воспользоваться мирные жители: в районе городов Хубейт, Абу-Духур аль-Хадер, передает РИА «Новости».

10 января Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.



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Последнее: В сирийской провинции Идлиб с полуночи 12 января действует режим прекращения огня, сообщают информационные агентства. Войска Сирии подготовили три гуманитарных коридора, которыми могут воспользоваться мирные жители: в районе городов Хубейт, Абу-Духур аль-Хадер, передает РИА «Новости». 10 января Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

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