Мнение: «Стадия торга»

12.01.2020, 0:00, Разное

Трамп объявил о том, что Ираку придется заплатить за вывод американских войск из Ирака, оплатив стоимость посольства и военных баз, которые были построены США на территории Ирака.
Если Ирак откажется оплачивать американские базы, то США просто заберут часть иракских денег, которые находятся на счетах в американских банках (до 35 млрд. долларов США).

1. Как не трудно догадаться, это уже стадия торга. Если бы не планировали уходить, вопрос отступных не поднимался бы в принципе. Сначала Ираку угрожали санкциями (страшнее, чем санкции против Ирана), а теперь требуют деньги.
2. Мало того, что Ирак был разрушен в результате американской агрессии и действий ИГИЛ, так теперь еще США хотят напоследок еще раз ограбить Ирак.
3. В качестве ожидаемых сумм, Трамп приводил примеры Южной Кореи и Саудовской Аравии, которые платят за американские базы суммы от 500 млн. до 1 млрд. долларов. Намек на сумму отступных?
4. При этом Госдеп США продолжает петлять, настаивая на том, что "стороны должны подтвердить свое партнерство", а присутствие войск США в Ираке "необходимо". Разумеется, по мере затягивания вопроса с принятием решения о выводе войск, статус американских войск изменится с "союзного" на "оккупационный", что понимают все заинтересованные стороны. Поэтому можно ожидать нарастающих попыток дезавуировать решение иракского парламента.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Трамп объявил о том, что Ираку придется заплатить за вывод американских войск из Ирака, оплатив стоимость посольства и военных баз, которые были построены США на территории Ирака.Если Ирак откажется оплачивать американские базы, то США просто заберут часть иракских денег, которые находятся на счетах в американских банках (до 35 млрд. долларов США). 1. Как не трудно […]

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