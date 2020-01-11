Суд в Харькове избрал меру пресечения мужчине, который по заказу РФ хотел подорвать экс-разведчика – прокуратура

Киевский райсуд Харькова 11 января избрал меру пресечения 29-летнему жителю Харькова, который, по версии следствия, по заказу РФ хотел подорвать одного из бывших командиров подразделения разведки батальона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
По решению суда, мужчину взяли под стражу без права внесения залога. 10 января ему сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства (ч. 3 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), а также незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Задержанный ранее служил в Нацгвардии Украины.
По версии следствия, мужчина во время поездки в Россию получил заказ на убийство бывшего разведчика, а за совершение преступления его должны были вознаградить деньгами.
По данным прокуратуры, убийство должно было произойти в доме военнослужащего с помощью взрывчатки, которая активировалась сигналом пульта автомобильной сигнализации.
ВИДЕОПодозреваемого в покушении на убийство экс-разведчика задержали 9 января. Видео: Прокуратура Харківської області / YouTube
Подозреваемого со взрывчаткой в рюкзаке задержали 9 января. Самодельный прибор обезвредили во дворе дома.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Киевский райсуд Харькова 11 января избрал меру пресечения 29-летнему жителю Харькова, который, по версии следствия, по заказу РФ хотел подорвать одного из бывших командиров подразделения разведки батальона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области. По решению суда, мужчину взяли под стражу без права внесения залога. 10 января ему сообщили о подозрении по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- По делу Арашуковых задержаны еще четверо фигурантов / 18 декабря
- «Островная торговля — это бизнес без серьезных затрат, там можно рискнуть» — эксперт о том, что доля контрафакта в киосках российских ТЦ достигает 60% / 24 декабря
- Комбат Червень о подозреваемом в убийстве мальчика в Киеве: Воевал три года, смелый и хороший парень. Награжден государственными наградами / 2 декабря
- Эксперт: РФ окололунная станция НАСА нужна только ради престижа / 25 декабря
- «Вещи никогда не будут прежними». Основатель Roxette Гессле высказался о смерти Фредрикссон / 11 декабря
- На горящем складе в Москве происходят взрывы / 13 декабря
- Курс гривны к доллару укрепился до 23,69 грн/$ / 10 декабря
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества / 8 декабря