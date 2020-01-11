Эрдоган позвонил Путину для обсуждения Ливии

11.01.2020, 23:30, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщил Кремль.

Разговор состоялся по инициативе Турции. Стороны обсудили «ситуацию в Ливии на основе российско-турецких договоренностей», которые были достигнуты Путиным и Эрдоганом в Стамбуле.

Москва и Анкара подтвердили, что намерены способствовать мирному урегулированию ситуации в Ливии, сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал Эрдогану о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также о телефонных переговорах с рядом мировых лидеров.

Путин и Эрдоган договорились «находиться в постоянном контакте, в частности по ливийской и сирийской проблематике».

В январе президенты РФ и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь.

В декабре Эрдоган заявлял, что в Ливии якобы работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК Вагнера. Путин сказал, что «если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об опасениях Анкары в связи с возможным столкновением турок с россиянами в Ливии.



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