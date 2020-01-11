Эрдоган позвонил Путину для обсуждения Ливии

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщил Кремль.
Разговор состоялся по инициативе Турции. Стороны обсудили «ситуацию в Ливии на основе российско-турецких договоренностей», которые были достигнуты Путиным и Эрдоганом в Стамбуле.
Москва и Анкара подтвердили, что намерены способствовать мирному урегулированию ситуации в Ливии, сообщается на сайте Кремля.
Путин рассказал Эрдогану о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также о телефонных переговорах с рядом мировых лидеров.
Путин и Эрдоган договорились «находиться в постоянном контакте, в частности по ливийской и сирийской проблематике».
В январе президенты РФ и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь.
В декабре Эрдоган заявлял, что в Ливии якобы работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК Вагнера. Путин сказал, что «если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об опасениях Анкары в связи с возможным столкновением турок с россиянами в Ливии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сегодня Россия, Китай и США являются лидерами в области гиперзвукового оружия, и остальные страны либо их догоняют, либо сотрудничают с ними в данной сфере. Как пишет издание Science, поскольку Вашингтон, Пекин и Москва постоянно подначивают друг друга, проводя одно широко разрекламированное испытание за другим, гонка гиперзвуковых вооружений имеет все шансы на ускорение. Reuters Американские военные, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин посоветовал людям не зацикливаться на проблематике Украины, «надо и о себе подумать» / 27 ноября
- Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным / 26 декабря
- «Квартал 95» напомнил Зеленскому о несдержанных обещаниях / 16 декабря
- В Белом доме считают, что Иран специально избежал жертв при ударе по Ираку – CNN / 9 января
- «Добрий вечір тобі, пане господарю!». Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству. Видео / 6 января
- Задержан четвертый подозреваемый в угрозах судье Криворучко / 10 декабря
- Бразильские СМИ удивились русской кухне / 30 декабря
- В Минэнерго прокомментировали слова Матвиенко о реализации закона об «умных счетчиках» / 7 декабря