Наука: Где «живет» креативность?

Коллектив учёных из Хайфского университета (Израиль) и Стэнфордского университета (США) под руководством Наамы Маймлесс, Симоне Шаме-Цури и Айелет Эран посвятили свое исследование творческому мышлению.

Изучали так называемую «малую креативность» («little c»), т.е. творческую деятельность, направленную на нетривиальное решение повседневных задач. Понимание механизмов «малой креативности», по мнению учёных — это ключ к пониманию того, как рождаются гениальные мысли, решения и произведения искусства. Исследование опубликовано в журнале Neuroimage.

Благодаря уже имеющимся данным известно, что важную роль в рождении творческого мышления имеет так называемая сеть пассивного режима работы мозга (default mode network, DMN). Анатомически она включает в себя медиальную префронтальную кору головного мозга, переднюю и заднюю часть поясной извилины и нижнюю часть теменной доли в обоих полушариях. Эти зоны активны во время отдыха, расслабленного состояния и «ничегонеделания».

Одновременно с этим известно, что медиальная префронтальная кора отвечает за принятие решений и контроль исполнения. Эта и некоторые другие структуры сети базового режима могут способствовать формированию оригинальных идей, блокируя принятие тривиальных решений. Исследователи предположили, что во время творческой работы будут активироваться разные, возможно даже антагонистические структуры мозга.

В первой части исследования 30 испытуемым (левши, средний возраст чуть более 30 лет) предлагали за 30 секунд найти новое оригинальное применение для различных повседневных объектов. Повторяющиеся ответы получали низкий балл, но чем более уникальным получался ответ, тем больше баллов за него давали испытуемому. В течение следующих 30 секунд испытуемого просили описать свою самую оригинальную мысль из первой части опыта. В течение всего испытания подопытные проходили фМРТ, на которой регистрировалась активность мозга.

У участников с большим количеством оригинальных ответов обнаружена высокая активность медиальной префронтальной коры, передней поясной извилины. Выявили прочную функциональную связь между передней поясной извилиной и левой затылочно-височной областью, которая предположительно осуществляет контроль оригинальности и реальности новой идеи.

Томографические корреляты творчества

«С одной стороны, безусловно, необходима область (мозга), синтезирующая творческую идею, но с другой стороны, не менее важна область, оценивающая то, насколько разумны и применимы к жизни эти идеи. Способность мозга оперировать двумя этими областями и порождает способность к продуктивному творчеству. Вполне возможно, что самые творческие представители человечества просто имели прочную связь между этими двумя регионами», — заключают исследователи.

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