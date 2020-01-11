Анна Калашникова заявила, что хочет родить двойняшек

Не так давно исполнительница Анна Калашникова заявила, что у неё появился новый возлюбленный, личность которого она до сих пор не раскрыла. Тем не менее, это не мешает артистке активно строить планы на будущее: помимо дальнейшего продвижения карьеры, она хотела бы родить двойняшек — мальчика и девочку.

В нынешнем году исполнительница хочет запустить своё шоу на просторах Сети, поэтому рассчитывает на поддержку поклонников. Что касается музыкальной карьеры, то её Калашникова также не намерена приостанавливать. Не менее важной для неё является и тема семьи – певица всегда мечтала о памятной свадьбе и детях. Более того, знаменитость не против родить двойняшек.

На данный момент Калашникова растит 4-летнего сына Даниила. Первоначально предполагалось, что отцом мальчика является певец Прохор Шаляпин, с которым артистка находилась в отношениях. В последствии, данный слух оказался неправдивым.

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