Стажер-десятиклассник Вольф Кукер помог открыть NASA новую экзопланету TOI 1338 b. Агентство объявило об этом 7 января 2020 года.

Расстояние 1300 световых лет от Земли не стало помехой для телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и наблюдательного юноши. Первые три дня он занимался изучением данных о вероятных двойных затмениях в системах с двумя звездами, вращающимися друг вокруг друга. Наблюдая за изменением яркости этих объектов, он и обнаружил планету, находящуюся за пределами Солнечной системы.

У новой экзопланеты уже есть не только первооткрыватель, но и своя «история» и сложное название. Расположена она в созвездии Живописца, больше Земли приблизительно в 6,9 раз. Одна из звезд, вокруг которой вращается TOI 1338 b, на 10% больше Солнца, вторая составляет одну его треть, она более тусклая и холодная. Кукеру объект напоминает придуманную планету Татуин из «Звездных войн», у нее тоже были две звезды. Самого же юного астронома ждет один из лучших университетов мира, где он посвятит себя науке. Но это — только после окончания выпускного класса.

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