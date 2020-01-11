Эксперты: Секрет радужного оперения колибри поможет в создании метаматериалов

11.01.2020, 23:04, Разное

Секрет радужного оперения птиц колибри открыт учеными. Уникальная наноструктура пигмента перьев поможет в создании метаматериалов.
Активное изучение структур, состоящих из множества наночастиц и необычным образом взаимодействующих со светом или другими волнами, позволит осуществить их разработку. Внимание физиков бельгийского Universiteit Gent во Фландрии к крошечной тропической птице объясняется тем, что структура пигментных зерен-меланосом её перьев помогает понять, как «превратить невзрачные наночастицы в нечто яркое». Так считает сотрудник университета Мэттью Шоки, который вместе с другими физиками-оптиками исследовал с помощью электронного микроскопа перья 35 видов колибри из запасников Филдовского музея.

Оказалось, что меланосомы, похожие по форме на стопку блинов, содержат большое количество пузырьков воздуха в отличие от пигментов других живых организмов. Взаимодействуя со светом, они и создают уникальную радужную окраску. Дальнейшее изучение позволит понять природу этого явления, а правильное структурирование даст возможность создавать метаматериалы.



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Последнее: Секрет радужного оперения птиц колибри открыт учеными. Уникальная наноструктура пигмента перьев поможет в создании метаматериалов. Активное изучение структур, состоящих из множества наночастиц и необычным образом взаимодействующих со светом или другими волнами, позволит осуществить их разработку. Внимание физиков бельгийского Universiteit Gent во Фландрии к крошечной тропической птице объясняется тем, что структура пигментных зерен-меланосом её перьев помогает […]

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