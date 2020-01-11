Алена Винницкая после ухода из «ВИА Гры» попала в психиатрическую больницу

Одна из первых звезд «ВИА Гры» пояснила журналистам, как после ухода из группы угодила в психиатрическую больницу. По словам Алены Винницкой, нервные срывы являются сложным испытанием для человека.

Как отметила исполнительница, в коллектив она попала случайно, когда он был очень популярен, однако поддавался сильному давлению. Менеджеры «ВИА Гры» принимали артисток за рабочих лошадей, что ощущалось даже в плане быта. Во время гастролей участницы жили в отельных номерах, где спали по двое на одной кровати. После прихода в группу Анны Седоковой все стало еще хуже и начались конфликты. По этой причине Винницкая решила покинуть коллег.

Востребованность знаменитости начала снижаться. При этом у нее появились проблемы в браке с мужем, с которым Винницкая на время разъехалась в 2014 году. Певица не смогла справиться со стрессом, из-за чего попала в психиатрическую больницу. Медики помогли звезде, и через время она воссоединилась со своим избранником. Сейчас пара мечтает о детях.

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