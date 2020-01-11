В Украине с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончались два человека

В Украине с начала эпидемического сезона, который стартовал в октябре 2019 года, от осложнений гриппа скончались два человека. Ни один из них не был вакцинирован. Об этом 10 января проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.
По состоянию на 5 января гриппом и ОРВИ заболели уже более 101 тыс. человек. 65,4% больных – дети возрастом до 17 лет.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 264,6 на 100 тыс. населения, что на 44,5% меньше эпидемического порога в Украине.
9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидалась в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Украине с начала эпидемического сезона, который стартовал в октябре 2019 года, от осложнений гриппа скончались два человека. Ни один из них не был вакцинирован. Об этом 10 января проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве Украины. По состоянию на 5 января гриппом и ОРВИ заболели уже более 101 тыс. человек. 65,4% больных – дети возрастом до 17 лет. Интенсивный […]
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