Данилов о катастрофе борта МАУ: Иран полностью все компенсирует

Иран выплатит компенсацию за сбитый его военными самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом 11 января заявил «BBC News Україна» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали… Иран полностью все компенсирует», – сказал он.
По данным секретаря СНБО, вопрос компенсации за авиакатастрофу президент Украины Владимир Зеленский обсудит во время запланированного на сегодня разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани. Главы государств общались 9 января, когда Тегеран еще не признал свою причастность к крушению.
«Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости», – отметил Данилов.
Он подчеркнул, что Украина не будет прекращать расследование и потребует наказания виновных.
Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Иран выплатит компенсацию за сбитый его военными самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом 11 января заявил «BBC News Україна» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали… Иран полностью все компенсирует», – сказал он. По данным секретаря СНБО, вопрос компенсации […]
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