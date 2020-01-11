«Договорились, что никто не отвертится». Зеленский рассказал о разговоре с Рухани об авиакатастрофе в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским принес украинцам официальные извинения за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины». Об этом 11 января заявил в обращении к украинцам президент страны Владимир Зеленский.

«Рухани …принес официальные извинения всей Украине и родственникам погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский Boeing 737. …Мы договорились, что прямо сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время», – сказал президент Украины.

По его словам, они с Рухани также договорились «о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев – черных ящиков» и «о полном юридическом и техническом взаимодействии, включительно с вопросом получения компенсации».

«Мы договорились, что никто не отвертится», – подчеркнул Зеленский.

Обращение появилось после телефонного разговора двух президентов. Общение прошло по инициативе иранской стороны.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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