Расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ проведут в Украине

Расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ 800 рейса PS752 проведут в Украине. Об этом 11 января сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.
В технических работах примет участие французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, о чем ведомство подтвердило в публикации.
* Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran’s AAIB authorities.
— BEA * * * (@BEA_Aero) January 11, 2020
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.
Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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