«Не представляют интересы российского государства»: Путин — о бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии

Президент РФ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. Об этом сообщает РБК.

«Если там [в Ливии] и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства», — сказал Путин. Он добавил, что «денег от российского государства [эти люди] не получают».

Путин сегодня встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили ситуацию в Ливии: Путин, в частности, поддержал идею провести международную конференцию в Берлине по ситуации в стране, пишет ТАСС. Помимо этого, они обсудили урегулирование ситуации в Сирии, строительство российского газопровода «Северный поток – 2» и ряд других вопросов.

Напомним, СМИ рассказывали, что первые несколько сотен наемников прибыли в Ливию для участия в конфликте на стороне лидера ополчения Халифа Хафтара еще прошлой осенью, а с сентября этого года там оказались не менее тысячи бойцов. Предположительно, наемники охраняют поставки оружия и занимаются военной подготовкой солдат, NYT также утверждала, что они участвуют и в военных действиях. О присутствии российских бойцов в Ливии говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Российский МИД неоднократно отрицал присутствие наемников «ЧВК Вагнера» в регионе. При этом в Ливийской национальной армии Хафтара признавали, что «небольшое число россиян» помогают им с обслуживанием оружия.

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Источник: Новая газета

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Последнее: Президент РФ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. Об этом сообщает РБК. «Если там [в Ливии] и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства», — сказал Путин. Он добавил, что «денег от российского государства [эти люди] не получают». […]