Мнение: Коротко о разном. 11.01.2020

1. В Басре застрелили стримера Ruptly, который снимал местные антиправительственные протесты. Стоит напомнить, что во время инспирированных США и Саудовской Аравией протестов в Басре, атаке подверглось не только консульство Ирана, но и офис российской нефтяной компании "Лукойл".Также стоит напомнить, что несколько дней назад в Багдаде неизвестные расстреляли на улице одного из активистов протестов на площади Тахрир.

2. В Афганистане утром были убиты 2 американских солдата и еще двое получили ранения. Причина — подрыв СВУ у дороги в провинции Кандагар. Подрывники дождались американской колонны и подорвали одну из американских машин. Талибан официально взял на себя ответственность и заявил, что все американцы в машине были убиты и так будет с каждым иностранным оккупантом Афганистана.

3. В день убийства Сулеймани и Мухандиса, США пытались осуществить убийство старшего офицера КСИР, который курировал иранский военторг в Йемене. По не указанным причинам, операция провалилась. Хуситы особо не распространяются про эту историю, тем более что свое военно-техническое сотрудничество с Иранмо они как правило предпочитают не комментировать.

4. В Иране снова пытаются оживить студенческие протесты против местного правительства используя гибель украинского "Боинга", но вряд ли в текущих условиях у антиправительственных сил что-то выгорит, особенно после похорон Сулеймани, даже несмотря на новые персональные и секторальные санкции введенные США против Ирана.

5. Курды жалуются, что во время своего последнего выступления, Трамп очень много говорил о сирийской нефти, но почти ничего не говорил о сирийских "союзников". Курдов очень расстраивает смена приоритетов. Впрочем, сирийские источники заявляют, что в восточном Дейр-эз-Зоре появился лагерь, где американцы готовят из местных курдов охрану для оккупированных нефтяных полей.

6. Премьер-министр Ирака Махди сегодня отправился в вояж по иракскому Курдистану, встретившись и с барзанистами и с талабанистами. Обсуждался вопрос вывода американских войск, формирование нового правительства и консолидация политических сил Ирака. Если с талабанистами Махди может найти общий язык, то барзанисты скорее будут вставлять палки в колеса.

7. Боевики "Ан-Нусры" в Идлибе обвиняют ВВС Сирии в массированных бомбардировках, в ходе которых были нанесены десятки авиаударов в южном и центральном Идлибе. Также продолжаются артиллерийские обстрелы на фронте в районе Маарат-ан-Нумана, несмотря на договоренности Путина и Эрдогана об очередном перемирии в Идлибе, сохраняется существенная вероятность скорого наступления с целью взятия Маарат-ан-Нумана и выходу к трассе Хама-Алеппо. Также отмечаются признаки переброски войск в западный Алеппо.

8. ИГИЛ в Ираке благодарит Аллаха за то, что он убил двух их злейших врагов (Сулеймани и Мухандиса) используя США. Боевики ИГИЛ годами пытались их убить, но Аллаху было угодно, чтобы это сделали США. Стоит отметить, что место гибели Сулеймани и Мухандиса в аэропорту Багдада уже стало местом паломничества, в которому выстраиваются очереди автомобилей.

В целом, регион продолжает бурлить и можно уверенно ожидать, что интенсивность идущей гибридной войны будет поддерживаться на весьма высоком уровне.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: 1. В Басре застрелили стримера Ruptly, который снимал местные антиправительственные протесты. Стоит напомнить, что во время инспирированных США и Саудовской Аравией протестов в Басре, атаке подверглось не только консульство Ирана, но и офис российской нефтяной компании "Лукойл".Также стоит напомнить, что несколько дней назад в Багдаде неизвестные расстреляли на улице одного из активистов протестов на площади […]