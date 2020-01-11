Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой Boeing в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с официальным обращением к народу Украины в связи с крушением в Иране Boeing 737-800.

Зеленский обещал «вернуть всех погибших близким и родным» и заверил, что на Украине «достойно почтят память» жертв авиакатастрофы.

«Все виновные будут наказаны», – приводит его слова ТАСС.

Президент Украины обещал «вернуть» жителям страны «не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность в том, что Украина всегда будет защищать» их в любом уголке мира.

Он сообщил, что достиг с Тегераном договоренности о полном юридическом и техническом взаимодействии в расследовании, а также в вопросе компенсации. По словам Зеленского, Украина и Иран «договорились, что никто не отвертится».

Зеленский обещал финансовую помощь семьям погибших. Кроме того, Киев намерен «всячески способствовать получению компенсации от перевозчика, страховых компаний» и Тегерана.

В субботу состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого, как сообщили в Киеве, иранский лидер извинился за трагедию и пообещал, что все виновные будут наказаны.

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Последнее: Украинский президент Владимир Зеленский выступил с официальным обращением к народу Украины в связи с крушением в Иране Boeing 737-800. Зеленский обещал «вернуть всех погибших близким и родным» и заверил, что на Украине «достойно почтят память» жертв авиакатастрофы. «Все виновные будут наказаны», – приводит его слова ТАСС. Президент Украины обещал «вернуть» жителям страны «не только ощущение […]