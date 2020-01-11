Пхеньян заявил, что США должны «безоговорочно принять наши требования»

Северная Корея не собирается возобновлять переговоры о ядерном разоружении, если США не примут «безоговорочно» требования, выдвинутые Пхеньяном. Об этом в субботу заявил представитель северокорейского правительства.

«Мы тратили впустую наше время с США в течение более чем полутора лет», — заявил Ким Ки Гван, замминистра иностранных дел КНДР. Его слова процитировало официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Высокопоставленный северокорейский дипломат добавил, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном по-прежнему носят положительный характер. Он отметил, что Киму недавно передали поздравления с днем рождения от Дональда Трампа.

«Но это – личные отношения, и наш председатель, который представляет государство и работает на благо государства, не будет принимать решений исходя из его личных отношений», — отметил Ким.

«Для того, чтобы диалог произошел, США должны безоговорочно принять наши требования. В то же время мы знаем, что США не готовы это сделать или не могут это сделать», — добавил дипломат.

Ким не уточнил, о каких именно северокорейских требованиях идет речь. КНДР постоянно критикует действия США и международные санкции, также выражая недовольство совместными учениями американских и южнокорейских военных и продажами американского вооружения Сеулу.

Представитель МИД КНДР добавил, что Пхеньян не собирается больше обсуждать «обмен своего основного ядерного объекта на [отмену] некоторых санкций, введенных ООН», — об этом, по словам Кима, речь шла на саммите Трампа с Ким Чен Ыном в феврале 2019 года.

В пятницу Чон Ый Ен, советник президента Южной Кореи по национальной безопасности, рассказал журналистам о том, что Дональд Трамп попросил его передать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну поздравление с днем рождения. По неподтвержденным сведениям, северокорейский лидер родился 8 января 1984 года.

Чон, встречавшийся с Трампом на этой неделе в Вашингтоне, сообщил журналистам, что американский президент передал ему сообщение, предназначенное для Пхеньяна, и что это сообщение было доставлено адресату в четверг.

Однако представитель МИД КНДР заявил, что Северная Корея уже получила поздравления от Трампа в виде личного письма Ким Чен Ыну. Ким высмеял Сеул за попытку выступить в качестве посредника между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Кажется, они не знают, что между высшими руководителями КНДР и США существует специальный канал связи… Похоже, что [Южная Корея] все еще надеется сыграть роль посредника в отношениях между США и КНДР», — добавил представитель МИД, назвав попытки Сеула «самонадеянными».

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