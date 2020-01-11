Анастасия Волочкова рассказала о травме после встречи с большой черепахой в Таиланде

11.01.2020, 22:21, Разное

Балерина пояснила фолловерам в Instagram о неприятном инциденте, о котором она вспомнила после встречи с морской черепахой на отдыхе в Таиланде. Выяснилось, что однажды Анастасия Волочкова получила травму от похожего животного.
После празднования Нового года светская львица отправилась в теплые края, выбрав для отдыха остров Пхукет. Во время таких путешествий Волочкова любит показывать поклонникам свою фигуру в купальниках и выполнять шпагаты, а также делиться кадрами пейзажей и природы. На днях знаменитость запечатлела выход на берег в Таиланде морской черепахи огромных размеров, которая уплыла сразу после отложения яиц. Эта ситуация напомнила танцовщице, как пару лет назад намного большее создание совершило на нее нападение в море, укусив за ногу. После этого звезда еще долго мучилась от травмы колена.

В комментариях одни подписчики выразили сочувствие Волочковой, а другие напомнили, что поездки на океан часто завершаются для нее подобным исходом. Однажды артистка наступила на морского ежа и повредила стопу.



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