Исполнительница Кеша кардинально изменила имидж после конфликта с Доктором Люком

11.01.2020, 22:21, Разное

Американская исполнительница Кеша начинает приходить в форму после ссоры со своим продюсером. Она избавилась от лишнего веса и даже решили перекрасить волосы в другой цвет.
Напомним, что творческую карьеру исполнительница начала почти 15 лет назад, однако успех пришёл к ней лишь в 2009 году с выходом сингла Right Round. Впрочем, в последнее время она была известна лишь из-за скандала с продюсером Доктором Люком – певица обвинила его в сексуальных домогательствах и принуждению к употреблению наркотических средств. Продолжительный стресс не мог не сказаться на фигуре Кеши: она набрала несколько лишних килограммов и длительное время оставалась не в форме.

Судя по недавним фотографиям, певица вернула себе былые параметры и начинает меняться в лучшую сторону, она также перекрасила волосы, став брюнеткой. На одной из последних фотографий Кеша предстала перед поклонниками в леопардовой шубе, розовой пижаме и открытой легкой обуви.



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