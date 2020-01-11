Польша не поверила в способность санкций США остановить «Северный поток – 2»

Санкции США не смогут остановить реализацию проекта «Северный поток – 2», сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

По его мнению, санкции «затянут реализацию проекта, но не остановят», передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

Моравецкий сказал, что его стране «было бы лучше, если бы строительство не начиналось». Он заявил, что Москве нельзя давать возможность «шантажировать ЕС остановкой газовых поставок».

Как признался Моравецкий, он часто обсуждает данный вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель, их позиции расходятся.

Премьер Польши считает, что «Северный поток – 2» является «шагом в неверном направлении».

Оценивая возможность улучшения отношений с Россией, Моравецкий подчеркнул, что в этом не будет смысла «без соответствующих ответных шагов» со стороны Москвы. В частности, по его словам, речь идет о ситуациях вокруг Крыма, Донбасса и Сирии.

Напомним, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» будет запущен до конца 2020 года.

Реализация проекта потребовала дополнительного времени, так как из-за американских санкций ушел главный подрядчик строительства – швейцарская компания Allseas Group.





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