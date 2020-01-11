Очевидцы: как минимум 17 человек погибли при бомбардировке Идлиба

Как минимум 17 человек погибли, более 40 получили ранения в субботу после того, как сирийская армия нанесла авиаудары по четырем городам в регионе Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщили очевидцы и местный центр гражданской обороны.

Сирийский президент Башар Асад при поддержке России и Ирана пообещал взять под контроль Идлиб – последнюю территорию страны, которая пока контролируется оппозиционными повстанцами. Бомбардировка произошла за сутки до того, как в Идлибе должно наступить перемирие.

По словам очевидцев, в субботу семь человек погибли в городе Идлиб, четыре человека – в Аль-Найрабе и шестеро в Биннише.

Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, британская организация, отслеживающая ход военного конфликта, сообщил о гибели 18 мирных жителей, в том числе шестерых детей.

В последние недели сотни тысяч жителей Идлиба были вынуждены покинуть дома из-за бомбардировок, которые проводятся российской авиацией при поддержке сирийской артиллерии. Люди бегут в сторону границы с Турцией.

Министерство обороны Турции в пятницу заявило о том, что атаки на земле и в воздухе прекратятся в полночь с 11 на 12 января в соответствии с условиями перемирия, которого Анкара добивалась в течение нескольких недель.

Сирийские государственные СМИ не сообщали ни о каких авиаударах, нанесенных сирийской армией или союзными российскими войсками в субботу. Однако в прессе появились сообщения о том, что сирийская армия «уничтожила ряд террористов во время интенсивного обстрела, который проводился по их позициям» на юго-востоке Идлиба.

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