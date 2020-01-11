Мнение: Мусорный разворот

11.01.2020, 22:05, Разное

Трагедия украинского Боинга в небе над Ираном отодвинула на обочину информационного поля все остальные события.    А между тем в Архангельской области разворачивается трагикомедия. Там арбитражный суд признал незаконными и обязал снести постройки, возведенные на станции Шиес строителями мусорного полигона. Речь вот про эти постройки:

Интересный разворот! Выходит, что люди, которые уже второй год протестуют против строительства самой большой в Европе мусорной свалки, протестовали против беззакония? А полицейские и росгвардейцы, выходит,  выступали в роли «мальчиков по вызову», которых вызывали строители мусорной свалки, чтобы усмирить тех, кто требовал соблюдать закон?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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