Мнение: Мусорный разворот

Трагедия украинского Боинга в небе над Ираном отодвинула на обочину информационного поля все остальные события. А между тем в Архангельской области разворачивается трагикомедия. Там арбитражный суд признал незаконными и обязал снести постройки, возведенные на станции Шиес строителями мусорного полигона. Речь вот про эти постройки:

Интересный разворот! Выходит, что люди, которые уже второй год протестуют против строительства самой большой в Европе мусорной свалки, протестовали против беззакония? А полицейские и росгвардейцы, выходит, выступали в роли «мальчиков по вызову», которых вызывали строители мусорной свалки, чтобы усмирить тех, кто требовал соблюдать закон?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани шансы на переговоры с Тегераном выросли, сообщил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Он считает, что «шансы» сесть за стол переговоров и «договориться о соглашении значительно увеличились», так как Сулеймани больше нет на «поле боя», передает ТАСС со ссылкой на Axios. По мнению О’Брайена, в Иране поняли, […]