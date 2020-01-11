Нарколог оценил правдивость поговорок об алкогольных напитках

В народном творчестве существует масса прибауток и высказываний об алкогольных напитках. Врач-нарколог оценил, насколько правдивы такие поговорки.

По мнению доктора Олега Забродина, в подобных пословицах есть свой смысл. Например, в поговорке «Красное на белое – что же я наделала» отражается факт наличия в красном вине психостимулятора пектина. Поговорка же о пиве с водкой пожалуй, едва ли не самая честная, так как смешивание этих напитков действительно имеет сногсшибательный эффект.

Говоря же об увеличении градусов и тупых углах, можно привести и научное доказательство сего факта. Организм, со слов нарколога, выделяет для каждого вида спиртных напитков собственные ферменты алкогольдегидрогеназы для расщепления спиртного. Если же градус «понизить», то при меньшей концентрации алкоголь гораздо эффективнее всасывается в клетки кишечника и быстрее опьяняет. Подобную же реакцию вызовет и вода, выпитая после спиртного.

Чтобы после праздников не страдать недомоганиями из-за выпитого алкоголя, следует перед принятием основной его дозы, употребить порядка 30 миллилитров пробной порции. Это поможет организму лучше расщеплять и выводить продукты метаболизма. При этом нельзя забывать, что любые спиртные напитки, даже наиболее качественные, являются ядом и требуют осторожного обращения.

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