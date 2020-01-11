Полина Гагарина восхитила поклонников снимком в алом купальнике на Мальдивах

После новогодних праздников Полина Гагарина позволила себе отдохнуть на Мальдивах. На днях певица продемонстрировала поклонникам в Instagram-аккаунте снимок в алом купальнике.

Знаменитость вслед за другими представителями шоу-бизнеса отправилась на любимый курорт Анастасии Волочковой. Полина Гагарина поделилась с фолловерами свежим сюжетом, на котором позировала перед камерой в красном купальнике. Съёмка проходила в движении, когда артистка подпрыгнула на месте. Некоторые поклонники заметили, что у нее немного оголилась грудь, однако это не смутило жену Дмитрия Исхакова. «Ну, понеслась», — подписала снимок звезда эстрады. По ее словам, последний месяц прошлого года, как всегда, был наполнен яркими событиями, концертами и корпоративами, а также съёмками в «Голубых огоньках», из-за чего исполнительница не могла даже думать об отдыхе.

Одной из первых публикацию Гагариной на Мальдивах оценила экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон. Она пожелала избраннице фотографа набраться сил в отпуске. «Дубай рядом совсем, может, махнуть к тебе, солнышко?!» — обратилась к коллеге певица. Ее слова поддержала экс-партнерша Димы Билана Елена Кулецкая, по достоинству оценив изящную фигуру артистки.

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