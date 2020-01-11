Мнение: Россию обвинили в уничтожении украинского самолета в Иране

За последние сутки лидеры трёх государств обозначили свои позиции, касаемо авиакатастрофы в Тегеране. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, настоял на том, чтобы Иран признал вину и взял на себя ответственность за последствия трагедии. Иран долго себя ждать не заставил и уже утром со скорбью объявил, что несчастный украинский самолёт действительно мог быть сбит его ПВО.
Заявление Ирана вызвало огромной резонанс, но куда более интересной оказалась обратная связь из Киева: Владимир Зеленский остался недоволен и стал требовать от Тегерана гарантий проведения полного и открытого расследования, которые иранцы, впрочем, уже дали, а также возврата тел погибших их родственникам. Вопрос выплат компенсаций также был озвучен.
Однако воздержаться от комментариев не смог бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, призвавший наказать за сбитый Boeing не только Иран, но и Россию, которая, как он утверждает, могла участвовать в подготовке катастрофы. Смелое заявление человека, чья русофобия, кажется, достигла своего апогея.
Не смог не упомянуть экс-глава СНБО и о малазийском «Боинге», сбитом в 2014 году в небе над Донбассом.
Всё это наталкивает на мысли, что украинские политики абсолютно некомпетентны и цепляются за любую возможность, чтобы в очередной раз вылить на РФ ушат с помоями, даже если речь идёт о трагедии столь крупного масштаба.
Своё мнение высказал и сбежавший с позором на Украину публицист-либерал Игорь Эйдман. «Эксперт по социологии» также выдвинул обвинения в сторону РФ, не имея на то ни оснований, ни полномочий.
И пока Иран прилагает все усилия, чтобы оказать любую помощь в расследовании трагедии, бессовестные люди, вроде Турчинова, продолжают травить Россию, устраивая хайп на костях, опуская себя тем самым на самое дно.
Источник: Теория элит
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