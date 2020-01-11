Расшифровку самописцев сбитого в Иране самолета решили проводить на Украине

Расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране украинского самолета решили проводить на территории Украины, сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Бюро подтвердило, что будет принимать участие в «технической работе по расшифровке». Как заявили в бюро, «работа будет сделана на Украине», передает ТАСС.
За предоставление информации о сроках и ходе расследования ответственной является организация гражданской авиации Ирана, передает РИА «Новости».
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с иранским коллегой Хасаном Роухани «о начале совместной работы по расшифровке».
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