Расшифровку самописцев сбитого в Иране самолета решили проводить на Украине

11.01.2020, 21:58, Новости дня

Расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране украинского самолета решили проводить на территории Украины, сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Бюро подтвердило, что будет принимать участие в «технической работе по расшифровке». Как заявили в бюро, «работа будет сделана на Украине», передает ТАСС.

За предоставление информации о сроках и ходе расследования ответственной является организация гражданской авиации Ирана, передает РИА «Новости».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с иранским коллегой Хасаном Роухани «о начале совместной работы по расшифровке».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, судя по итоговой пресс-конференции, возобладала внешнеполитическая повестка. Встреча лидеров прошла в пятницу, 11 января, в Москве и продлилась дольше, чем было запланировано изначально, сообщают СМИ. В центре внимания лидеров двух государств оказались ситуация в Ливии, Сирии, Иране, иранская ядерная программа, Минские соглашений и «Северный […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика