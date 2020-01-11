Гончарук заявил, что правительство выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Премьер-министр Алексей Гончарук 11 января заявил, что правительство выплатит по 200 тыс. грн семьям погибших в авиакатастрофе в Иране.

«Государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в частности юридическую и финансовую», – подчеркнул премьер.

По его словам, Кабмин проконтролирует осуществление страховых выплат семьям погибших, согласно с Монреальской конвенцией, которая направлена на борьбу с незаконными актами в отношении гражданской авиации.

Гончарук отметил, что украинские дипломаты работают над тем, чтобы иранская сторона также выплатила компенсации.

«Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость», – подчеркнул он.

ВИДЕОЗаявление Гончарука. Видео: Олексій Гончарук — Прем’єр-міністр України / YouTube

Президент компании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне заявил, что МАУ выплатят все полагающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране.

Ответственность за крушение самолета взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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