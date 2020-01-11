Зеленский похвалился «работой без истерик» после крушения Boeing

Украинские власти и специалисты «работали системно и без истерик», выясняя причины и все обстоятельства крушения самолета Boeing в Иране, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу.
«Мы работали системно и без истерик ради одного – выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы», – приводит его слова ТАСС.
Зеленский отметил «высокий профессионализм украинских экспертов», которые работают на месте крушения Boeing. «Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду», – сказал глава украинского государства.
Президент страны также пообещал, что правительство Украины окажет финансовую помощь семьям погибших, способствуя «получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран».
Между тем премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что украинское правительство выплатит по 200 тыс. гривен (около 8,3 тыс. долларов) семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране.
Ранее в субботу состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которого, как сообщили в Киеве, иранский лидер извинился за трагедию и пообещал, что все виновные будут наказаны.
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету.
Газета ВЗГЛЯД проанализировала мнение экспертов о том, что признание Ирана могло стать результатом торга или давления на Тегеран.
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Последнее: Украинские власти и специалисты «работали системно и без истерик», выясняя причины и все обстоятельства крушения самолета Boeing в Иране, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу. «Мы работали системно и без истерик ради одного – выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы», – приводит его слова ТАСС. Зеленский отметил «высокий профессионализм украинских экспертов», которые […]
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