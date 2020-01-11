«Брэд Питт — мой!»: Лариса Гузеева назвала имя своего кумира

11.01.2020, 21:21, Разное

Лариса Гузеева никому не отдаст своего кумира, так как является его поклонницей уже 11 лет. Тема предпочтения среди знаменитых мужчин прозвучала в программе «Давай поженимся!».
Раскрыв свои карты, известная ведущая предложила это сделать и отечественному астрологу Василисе Володиной. С таким же вопросом она обратилась к фолловерам в Instagram. В отличие от подписчиков, которые заполнили страницу Гузеевой именами известных красавцев-актеров, Володина дипломатично попыталась уйти от прямого ответа, объяснив, что у нее нет кумира. Но симпатию к определенному типажу мужчин она все-таки испытывает. Попытка оказалась неудачной, о чем безапелляционно заявила Роза Сябитова и, почти как в знаменитом фильме о трех мушкетерах, потребовала назвать имя.

Астролог пообещала подумать до конца передачи над тем, кого же удостоить звания идеала. Василиса Володина в этом году будет праздновать серебряную свадьбу со своим мужем Сергеем, пара воспитывает двоих детей.



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Последнее: Лариса Гузеева никому не отдаст своего кумира, так как является его поклонницей уже 11 лет. Тема предпочтения среди знаменитых мужчин прозвучала в программе «Давай поженимся!». Раскрыв свои карты, известная ведущая предложила это сделать и отечественному астрологу Василисе Володиной. С таким же вопросом она обратилась к фолловерам в Instagram. В отличие от подписчиков, которые заполнили страницу […]

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