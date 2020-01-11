Xiaomi разнообразила дизайн складных смартфонов на двух новых патентах

Не секрет, что складные смартфоны по-прежнему очень интересуют умы главных мировых производителей. Xiaomi продолжает работу над девайсами с гибкими дисплеями. Накануне на просторах Сети были опубликованы новые патенты бренда, в которых описываются концептуальные гаджеты.

Первое устройство способно сгибаться в вертикальной плоскости – таким же образом, как и Huawei Mate X. Дисплей располагается на наружной части корпуса. Таким образом, когда гаджет переходит в разложенное состояние, камера смотрит назад, в сложенное – вперёд. Вторая модель выглядит привлекательнее, считают эксперты, так как линия сгиба здесь горизонтальная.

Поэтому, если сравнивать форм-факторы, то на ум сразу же приходит лишь Motorola Razr 2019. Впрочем, по сравнению с ним, у новинки от Xiaomi дисплей располагается вновь снаружи. Отметим, что, поскольку речь идёт о патентах, в конечном итоге девайсы могут и не появиться на рынке или дебютируют, но с большим количеством правок.

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