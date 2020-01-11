В Госдуме оценили заявление Меркель о «Северном потоке – 2»

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости довести проект газопровода «Северный поток – 2» до конца.

«Было бы странно, если бы, используя сравнительно праздничный период, Ангела Меркель приехала в Россию без цели сделать важное, серьезное, ответственное заявление», – сказал Новиков RT.

По словам депутата, приезд канцлера «заведомо предполагал, что такое заявление должно последовать».

Новиков указал на стремление канцлера ФРГ вести независимую от США газовую политику, которая будет соответствовать национальным интересам Германии и немецкого бизнеса.

Он отметил, что США циничным образом нарушают национальные интересы Германии.

Ранее в субботу Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца. Она подчеркнула, что это экономический проект, и раскритиковала американские санкции, введенные в отношении «Северного потока – 2».

Немецкие СМИ отметили, что Меркель в Москве пошла наперекор Соединенным Штатам.





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Последнее: Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости довести проект газопровода «Северный поток – 2» до конца. «Было бы странно, если бы, используя сравнительно праздничный период, Ангела Меркель приехала в Россию без цели сделать важное, серьезное, ответственное заявление», – сказал Новиков RT. По словам депутата, […]