Бомба, заложенная талибами, убила двух американских солдат в Афганистане

В результате взрыва фугасной бомбы на юге Афганистана в субботу погибли, по меньшей мере, двое американских солдат и двое других получили ранения.

По словам представителей НАТО, военнослужащие в рамках миссии «Решительная поддержка» проводили операцию в южной провинции Кандагар, когда их автомобиль был взорван при помощи самодельного взрывного устройства. Талибы взяли на себя ответственность за установку бомбы в афганской провинции, где расположена крупная военная база США.

Талибан почти ежедневно совершает смертоносные нападения на афганские силы безопасности и на их международных партнеров, даже когда ведет мирные переговоры с Соединенными Штатами.

Прошедший год был одним из самых драматичных для американского военного контингента, когда США потеряли по меньшей мере 19 военнослужащих в операциях в Афганистане.

Этот военный конфликт обошелся Вашингтону почти в 1 триллион долларов с момента ввода в Афганистан в 2001 году сил США и их партнеров по коалиции после террористической атаки 11 сентября. С тех пор армия США потеряла около 2400 солдат.

Афганские силы безопасности потеряли в боевых действиях десятки тысяч человек. Основную тяжесть войны продолжает нести гражданское население Афганистана.

В недавнем заявлении ООН говорится, что более 100 тысяч мирных афганских жителей были убиты или ранены за последние 10 лет.

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