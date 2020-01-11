В Иране граждане вышли на акцию протеста, связанную с авиакатастрофой борта МАУ

11 января в Тегеране возле Технологического университета имени Амира Кабира прошла акция протеста, связанная с признанием властями Ирана, что самолет «Международных авиалиний Украины» сбили иранские военные. Об этом сообщает ВВС.

Бдение возле вуза провели родственники и друзья погибших в авиакатастрофе, которая произошла 8 января.

Телекомпания отмечает, что некоторые протестующие призывали чиновников к отставке и называли их «лжецами».

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Среди погибших было 82 гражданина Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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