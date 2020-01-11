Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал об издевательствах над сыном

Отец Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов рассказал, что над его сыном начали издеваться с самого начала, как он попал туда. Об этом сообщает РБК.

«Как я понял — над Рамилем начали издеваться сразу, как он пришел в эту часть. Не только в отношении моего сына такое было, сейчас там восемь потерпевших», — сказал он. Отец Шамсутдинова сообщил, что его сына били по ногам и по тем местам, где не остаются синяки, также его заставляли делать упражнения, способствующие моральному давлению, в частности, приседания со стулом. По его словам, это происходило в там, где не было камер видеонаблюдения.

«Отпор он им давал до конца. До этого происшествия. В одиночку его не осилить было, вчетвером-впятером держали его и били. Остальные «сломались» в течение недели-двух. А он, получается, держался несколько месяцев», — отметил Салим Шамсутдинов.

Отец военнослужащего предположил, что Рамиль не говорил ему об издевательствах, так как в части у него отбирали телефон и он звонил под присмотром. «Также, я думаю, что он не хотел расстраивать меня, потому что у меня был инсульт. Наверное, он еще жаловаться не хотел, думал, что перестанут», — добавил он.

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Неуставной расстрел. Следствие предполагает, что Рамиль Шамсутдинов, убивший своих сослуживцев, подвергался в воинской части издевательствам

Напомним, вечером 25 октября в забайкальской части Рамиль Шамсутдинов выстрелил в двух офицеров, а после скомандовал сослуживцам лечь и добивал их одиночными выстрелами — всего тогда были убиты восемь человек.

На допросе Шамсутдинов объяснял это установившейся в части дедовщиной, частыми унижениями и вымогательством денег. Перед расстрелом рядовой не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве, а офицеры, по его словам, обещали после караула опустить его головой в унитаз.

Впоследствии было возбуждено дело о неуставных отношениях в части, по нему проходит в том числе рядовой Рустам Мухатов. Еще один фигурант дела признал вину.

Источник: Новая газета

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Последнее: Отец Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, Салим Шамсутдинов рассказал, что над его сыном начали издеваться с самого начала, как он попал туда. Об этом сообщает РБК. «Как я понял — над Рамилем начали издеваться сразу, как он пришел в эту часть. Не только в отношении моего сына такое было, сейчас […]