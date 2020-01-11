Пушков указал на ответственность США за крушение украинского самолета

Определенную степень ответственность за трагедию со сбитым под Тегераном украинским самолетом Boeing несут Соединенные Штаты, сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что к катастрофе «привела вот эта крайне напряженная атмосфера, которая была создана ракетным ударом Соединенных Штатов», передает ТАСС.

Сенатор сообщил об опасности американской политики. В мире создаются ситуации, чреватые обменом военными ударами и дальнейшим перерастанием в войну, указал он.

«А как может начаться война? Вот так она и может начаться. Одна сторона совершает враждебное действие, отправляет ракету. Другая сторона отвечает. И потом у оператора есть 10 секунд, чтобы принять решение, что это такое летит над Тегераном: крылатая ракета или самолет. Он принимает неверное решение. Вот так начинаются войны. Так может начаться и ядерная война в принципе», – подчеркнул член Совфеда.

«Я считаю, что Соединенные Штаты несут свою долю ответственности за эту трагедию», – сказал Пушков, выразив уверенность, что этого не признают в Киеве и «никогда не признают» в Вашингтоне.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек. В субботу Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Вооруженные силы страны приняли воздушное судно за крылатую ракету.

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