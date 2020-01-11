Ученые: Увеличение потребления витамина С способно снизить риск переломов на 44%

11.01.2020, 21:04, Разное

Американские исследователи выявили, что увеличение потребления продуктов с содержанием витамина С снижает риск переломов на 44%. Это особенно относится к людям, страдающим дефицитом кальция в организме.
Эксперты начали проводить исследования по поводу влияния данного полезного вещества на человеческий организм еще в 1948 году. Тогда исследователи выяснили, что витамин С не только помогает усиливать иммунитет, но и стимулирует естественные процессы. Благодаря этому быстрее усваиваются важные микроэлементы, в том числе кальций. Как рассказали специалисты, введение в рацион цитрусовых способствует снижению риска переломов костей почти в 1,5 раза. Также удалось установить, что отсутствие необходимого количества вещества в организме вызывает частичную потерю костной ткани у мужчин пожилого возраста.

Кроме этого, витамин С предупреждает появление остеопороза. В ходе научной работы эксперты проанализировали больничные карты людей с переломами бедренных костей. В результате выяснилось, что принимавшие микроэлемент согласно рецепту пациенты быстрее восстановились после травмы.



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Последнее: Американские исследователи выявили, что увеличение потребления продуктов с содержанием витамина С снижает риск переломов на 44%. Это особенно относится к людям, страдающим дефицитом кальция в организме. Эксперты начали проводить исследования по поводу влияния данного полезного вещества на человеческий организм еще в 1948 году. Тогда исследователи выяснили, что витамин С не только помогает усиливать иммунитет, но […]

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